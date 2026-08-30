Стратегия выразительного взгляда без туши: отказ от декоративной косметики в пользу умного ухода

Мир бьюти-индустрии переживает любопытную трансформацию: то, что еще вчера считалось обязательным атрибутом женского образа, сегодня уступает место более осознанному подходу.
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