Федеральное агентство новостей №1

7 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Geyer
    Вот  и  дождались , теперь  эта  гнида  ставит  ультиматум Западу .  Было  бы  смешно , если  не  было  бы  так  грус...Financial Times: ...
  • Евгений Бут
    Это зря! Научные кадры надо беречь!Комитет Госдумы н...
  • Василий
    Этот задержанный укр - он то хоть понимает, как это все икнется на его родственников в РФ?В Тверской област...

Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом России, ведущим необъявленную войну

Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом России, ведущим необъявленную войну

Великобритания была и остается извечным врагом России. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх