‼️🇺🇸🇺🇦 Глава Минфина США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо ▪️Бессент заявил Fox News, что удары Украины по российским энергетическим объектам и перерабатывающим мощностям стали одним из факторов нынешнего энергетического шока.