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Царьград

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Politico: США исследуют гибель военных после вакцинации в 2021

Politico: США исследуют гибель военных после вакцинации в 2021

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава Пентагона Пит Хегсет расследуют гибель военнослужащих после обязательной вакцинации от COVID-19 в 2021 году.

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