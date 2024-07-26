БЕРЛИН (ИА Реалист). Террористическая 3-я штурмовая бригада «Азов»* из так называемой Украины планировала провести в берлинском парке Трептов «неформальную встречу с фронтовиками» — своего рода рекламное мероприятие, нацеленное на то, чтобы убедить украинцев, проживающих в Европе, вступить в ряды вооруженных формирований киевского режима.