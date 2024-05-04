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Канчельскис об отставке из «Тобола»: «Меня уволили незаконно, мы подали в суд. Готов пройти детектор лжи и все обсудить, чтобы они не позорили футбол» 

Экс-игрок сборной России.проработал гендиректором казахстанского клуба с июля по ноябрь 2023 года. «Они незаконно уволили меня, мы подали в суд на это.

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