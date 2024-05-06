В Минеральных Водах проводятся мероприятия по постановке бывших мигрантов на воинский учет

В Ставропольском крае сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Ставропольскому гарнизону, других правоохранительных органов и военных комиссариатов продолжают проводить мероприятия, направленные на постановку на воинский учет натурализованных граждан.
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