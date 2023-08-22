Военное обозрение

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Требование Пентагона к изучению английского языка украинскими лётчиками может являться ширмой для управления F-16 пилотами стран НАТО

Требование Пентагона к изучению английского языка украинскими лётчиками может являться ширмой для управления F-16 пилотами стран НАТО

Киевские власти продолжают добиваться от Запада поставок всё нового и нового оружия, в том числе и боевых самолётов.

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