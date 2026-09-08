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Спрятавшегося за деревом охотника приняли за косулю и застрелили в Якутии

Спрятавшегося за деревом охотника приняли за косулю и застрелили в Якутии

Ночью 7 сентября в местности Кердугэн двое мужчин охотились и добыли косулю. Во время разделки туши к ним подъехал другой охотник, сообщает ГСУ СКР по Якутии.

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