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Когда начнется реставрация башни Константина в Феодосии

Когда начнется реставрация башни Константина в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения "Башня Константина" в Феодосии могут стартовать уже в следующем году.

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