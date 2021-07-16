Когда начнется реставрация башни Константина в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения "Башня Константина" в Феодосии могут стартовать уже в следующем году.
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