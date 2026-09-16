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Спорт Уик-Энд

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Маэстро, воспитавший гения. Шахматисты отметили 110-летие тренера Михаила Таля. Хронограф-2026

Маэстро, воспитавший гения. Шахматисты отметили 110-летие тренера Михаила Таля. Хронограф-2026

У современных гроссмейстеров главным тренером является компьютер, но и они во время битв за шахматную корону не могут обойтись без помощника и секунданта.

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