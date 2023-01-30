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Терзич о 4-м месте «Дортмунда»: «Теперь вопрос в том, готовы ли мы сделать следующий шаг»

Эдин Терзич оценил победу дортмундской «Боруссии» над «Байером» (2:0). «Мы очень довольны не только результатом, но и игрой.

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