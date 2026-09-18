Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин: российск...
- В Кремле прокомме...
- Зеленский обознач...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым