Три знака зодиака, которые упустили свои шансы в 2024 году Ирина ВальковаС приближением конца 2024 года многие астрологи обобщают свои прогнозы и подводят итоги, обращая внимание на то, кто смог реализовать свои возможности, а кто упустил важные шансы.