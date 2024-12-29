Три знака зодиака, которые упустили свои шансы в 2024 году Ирина ВальковаС приближением конца 2024 года многие астрологи обобщают свои прогнозы и подводят итоги, обращая внимание на то, кто смог реализовать свои возможности, а кто упустил важные шансы.
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