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Уроки Фемиды.

Уроки Фемиды.

11.10.2024С целью профилактики преступлений среди несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной и административной ответственности, 11 октября в Горбацевичской средней школе прошел классный час из цикла ´Уроки Фемиды´ на тему ´Правила поведения на дороге´ .

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