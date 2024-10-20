11.10.2024С целью профилактики преступлений среди несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной и административной ответственности, 11 октября в Горбацевичской средней школе прошел классный час из цикла ´Уроки Фемиды´ на тему ´Правила поведения на дороге´ .