Любой план на войне работает точно на 100%, только если противника нет...

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Вован Филин
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4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблема в том что власть, СМИ, ТВ и т.д. заврались уже со всей информацией не только о том, что происходит в зоне СВО, но и экономике, инфляции, падении потребления и т.д. Сложилась ситуации в стране, что народ живет в одном измерении, а власть в другом своем мирке сытые, издающие законы под свои интересы и при этом определяют минимальный прожиточный минимум, пенсии и т.д. для народа. Почему не принять закон при котором политикам, чиновникам, служащим и т.д. у кого зарплаты выше 2мил.руб. в год не получают пенсии, надбавки, льготы и т.д. Им что не хватает зарплаты? Пусть идут на пенсии и живут на пенсии которые рассчитывают для всех жителей России по одной методике, а не им отдельно... Народ не верит и не доверяет  власти...
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Фадеев Сергей
А кто конкретно будет отвечать за гибель солдат и мирных граждан?
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