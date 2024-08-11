Любой план на войне работает точно на 100%, только если противника нет...

АНГЕЛ АНГЕЛ

Проблема в том что власть, СМИ, ТВ и т.д. заврались уже со всей информацией не только о том, что происходит в зоне СВО, но и экономике, инфляции, падении потребления и т.д. Сложилась ситуации в стране, что народ живет в одном измерении, а власть в другом своем мирке сытые, издающие законы под свои интересы и при этом определяют минимальный прожиточный минимум, пенсии и т.д. для народа. Почему не принять закон при котором политикам, чиновникам, служащим и т.д. у кого зарплаты выше 2мил.руб. в год не получают пенсии, надбавки, льготы и т.д. Им что не хватает зарплаты? Пусть идут на пенсии и живут на пенсии которые рассчитывают для всех жителей России по одной методике, а не им отдельно... Народ не верит и не доверяет власти...