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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»

Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»

На фото: политик Олег Царев  О чем Давид Арахамия забыл упомянуть в своем скандальном интервью Своими откровениями руководитель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия поверг всю Украину в шок — оказывается, можно было не воевать, и, если бы достигнутые в Стамбуле договоренности выполнить, не было бы ни многотысячных жертв, ни потери огромных территорий.

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