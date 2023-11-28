Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»

На фото: политик Олег Царев О чем Давид Арахамия забыл упомянуть в своем скандальном интервью Своими откровениями руководитель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия поверг всю Украину в шок — оказывается, можно было не воевать, и, если бы достигнутые в Стамбуле договоренности выполнить, не было бы ни многотысячных жертв, ни потери огромных территорий.