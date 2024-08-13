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Царьград

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В Екатеринбурге учителя музыки осудили за педофилию

В Екатеринбурге учителя музыки осудили за педофилию

Ближайшие 23 года педагог проведет в колонии. Свою вину он признал.В Екатеринбурге учителя музыки из Кузино Евгения Полежаева осудили за педофилию.

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