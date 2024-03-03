Боец Лего: украинские БПЛА залетают в Россию в режиме молчания

Командир одного из российских подразделений в зоне спецоперации на Украине с позывным "Лего" рассказал, что украинские беспилотники залетают на большие расстояния вглубь России в режиме тишины и на высоте до тысячи метров.
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