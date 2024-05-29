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Канье Уэст и Бьянка Цензори с подушкой замечены в Италии на фоне "запрета" от местных жителей на посещение страны

Канье Уэст и Бьянка Цензори с подушкой замечены в Италии на фоне "запрета" от местных жителей на посещение страны

Канье Уэст и Бьянка Цензори замечены в Италии после прошлогоднего скандала из-за непристойного внешнего вида и поведения, а также на фоне "запрета" от местных жителей на посещение ими страны.

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