1 июня в Magic Park! 🎉⭐️ Magic Park - парк развлечений в центре Сочи в первый день лета приглашает в путешествие в детство! 📍 Сочи, Навагинская, 11 Парк для всей семьи, площадью 2000 м2, где взрослых и детей ждут: ⭐️ 15 тематических локаций ⭐️ зеркальные лабиринты ⭐️ 7D кинотеатр ⭐️ 3D батутная комната ⭐️ шоу Тесла ⭐️ 3D музей ⭐️ интерактивные технологии и многое другое! ✨️ Развлечение: 14:00 - детективный квест 15:00 - открытие проекта "сцена" для юных талантов 🎤 Встреча гостей: 12:00 - 14:00 на входе будет встречать ведущий от которого, можно получить приятные призы и даже выйграть билет на прсещение Magic Park✨️ 🎉 билеты со скидкой - 10% при покупке на сайте: https://clck.