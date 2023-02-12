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Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Порту»

Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Порту»

«Спортинг» примет «Порту» в 20-м туре чемпионата Португалии. Чемпионат Португалии 20-й тур Спортинг – Порту Дата проведения 12 февраля, 21.

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