Офтальмолог Аскерова: не все пятна на глазных яблоках опасны

Не всегда появление пятен на глазных яблоках говорит о каком-либо заболевании. Некоторые из них являются просто пигментными пятнами, рассказала врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова Общественной Службе Новостей.
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