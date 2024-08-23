Офтальмолог Аскерова: не все пятна на глазных яблоках опасны

Не всегда появление пятен на глазных яблоках говорит о каком-либо заболевании. Некоторые из них являются просто пигментными пятнами, рассказала врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова Общественной Службе Новостей.