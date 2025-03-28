Херш: США понимают, что для Зеленского нет роли после урегулирования конфликта

Администрация президента США Дональда Трампа понимает, что Владимиру Зеленскому не будет отведено никакой роли после урегулирования конфликта на Украине, заявил на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники.