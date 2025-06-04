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Царьград

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Фёдор Смолов: Возможный переход в казахстанский "Кайрат" без комментариев

Фёдор Смолов: Возможный переход в казахстанский "Кайрат" без комментариев

Бывший игрок «Краснодара» Фёдор Смолов обсудил слухи о переходе в клуб «Кайрат» из Казахстана. В прошлом сезоне он провёл 16 матчей за «Краснодар», забив один гол.

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