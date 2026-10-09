"We Can't Be Part Of A Lost Generation": Bolsonaro Wins Four Key Party Endorsements Ahead Of Brazil Runoff In a postmortem published Wednesday on Sunday's first-round Brazilian presidential election, Alberto Ramos, Goldman Sachs' chief Latin American economist, described a "conservative wave" that swept the country, culminating in right-wing Senator Flávio Bolsonaro's win over unhinged socialist President Luiz Inácio Lula da Silva.