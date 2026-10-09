Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

"We Can't Be Part Of A Lost Generation": Bolsonaro Wins Four Key Party Endorsements Ahead Of Brazil Runoff

"We Can't Be Part Of A Lost Generation": Bolsonaro Wins Four Key Party Endorsements Ahead Of Brazil Runoff

"We Can't Be Part Of A Lost Generation": Bolsonaro Wins Four Key Party Endorsements Ahead Of Brazil Runoff In a postmortem published Wednesday on Sunday's first-round Brazilian presidential election, Alberto Ramos, Goldman Sachs' chief Latin American economist, described a "conservative wave" that swept the country, culminating in right-wing Senator Flávio Bolsonaro's win over unhinged socialist President Luiz Inácio Lula da Silva.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым