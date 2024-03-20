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Московским учителям назвали варианты жилья для взятия в госипотеку

Московским учителям назвали варианты жилья для взятия в госипотеку

Est‑a‑Tet: молодой учитель из Москвы сможет взять в ипотеку 66-метровую студию После запуска льготной ипотеки для учителей молодой педагог из Москвы сможет оформить ссуду на студию площадью 22–66 квадратных метров.

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