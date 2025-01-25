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Психосоматические заболевания: Откуда что берется

Психосоматические заболевания: Откуда что берется

Организм внутренне переживает все, что мы тщательно скрываем даже от самих себя. Рано или поздно накопившиеся проблемы дают о себе знать, проявляясь психосоматическими заболеваниями Организм внутренне переживает все, что мы тщательно скрываем даже от самих себя.

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