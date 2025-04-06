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Царьград

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ПВО России ночью уничтожили 11 дронов на юго-западе страны

ПВО России ночью уничтожили 11 дронов на юго-западе страны

Министерство обороны России сообщило о ночной атаке 11 украинских дронов, которые были перехвачены и уничтожены средствами ПВО в Ростовской, Курской и Белгородской областях.

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