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Николь Кидман в прозрачном топе пришла на премьеру сериала

Николь Кидман в прозрачном топе пришла на премьеру сериала

Австралийская актриса Николь Кидман в откровенном виде вышла в свет. Материал публикует Daily Mail. 59-летняя знаменитость посетила премьеру третьего сезона шпионского сериала «Спецназ: Львица», где исполнила одну из главных ролей.

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