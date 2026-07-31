Николь Кидман в прозрачном топе пришла на премьеру сериала

Австралийская актриса Николь Кидман в откровенном виде вышла в свет. Материал публикует Daily Mail. 59-летняя знаменитость посетила премьеру третьего сезона шпионского сериала «Спецназ: Львица», где исполнила одну из главных ролей.
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