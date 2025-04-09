Майское перемирие или новая стратегия: о чём молчат в Киеве и Москве

Секретный план Трампа раскрыт: почему Зеленский теряет поддержку Запада? На фоне стремительного продвижения российских войск на курском направлении в украинской Раде впервые за три года публично заговорили о возможном прекращении огня.
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