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10 бесценных вещей, которые были уничтожены из-за человеческой глупости

10 бесценных вещей, которые были уничтожены из-за человеческой глупости

А у вас есть неловкие знакомые, в руках которых буквально все падает, ломается и рассыпается? Но разбить чашку или испортить белоснежную скатерть — не так страшно, как уничтожить 200-летний стул, на котором сидел сам Наполеон, или, например, древний храм майя.

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