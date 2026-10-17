Начнем с прогноза, который дают в Западно-Сибирском УГМС. «В Новосибирске 18 октября переменная облачность, преимущественно без осадков, в первой половине ночи местами небольшой мокрый снег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Более 80% жителей...
- GS План действий при...
- СТ Туши подозрительн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым