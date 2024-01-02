Блогерша ради хайпа спалила свой паспорт и назвала "РФ - Рашкой". Проснулась утром и сказала ей просто фото не нравилось. Что ее ждет?

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Л
Людмила
Молодая пьянчуга решила покрасоваться, вижу только один выход из положения, лишить российского гражданства...сколько людей ждут этого заветного документа, что бы жить в нашей стране,думаю многие поменяются с ней местом жительство и пропиской в Москве.
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11 час.
вц
валентина цой
раньше таких высылали из Москвы на какой-то км. Вот и эту выслать на несколько лет из Москвы, в глушь. Что-то совсем распустились. Раньше трудом прославлялись, а сейчас голым задом и вот такими поступками как это дура.
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4 час.
bianka Белая
Кто- то пытается &quot; оправдать&quot; мерзавку тем, что она была пьяной. Так известно: что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Лишить гражданства- это было бы самое правильное, но, увы, по закону нельзя. Должна быть наказана по закону самым строгим образом. А не штрафиком.
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3 час.

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