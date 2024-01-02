Avia.pro - Новости Пьяная Блогерша Превращает Паспорт в Пепел В Новогоднюю ночь в Брянске произошел шокирующий инцидент: местная блогерша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила публичное сожжение своего российского паспорта.
Блогерша ради хайпа спалила свой паспорт и назвала "РФ - Рашкой". Проснулась утром и сказала ей просто фото не нравилось. Что ее ждет?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Людмила
Молодая пьянчуга решила покрасоваться, вижу только один выход из положения, лишить российского гражданства...сколько людей ждут этого заветного документа, что бы жить в нашей стране,думаю многие поменяются с ней местом жительство и пропиской в Москве.
Ответить
11 час.
вц
валентина цой
раньше таких высылали из Москвы на какой-то км. Вот и эту выслать на несколько лет из Москвы, в глушь. Что-то совсем распустились. Раньше трудом прославлялись, а сейчас голым задом и вот такими поступками как это дура.
Ответить
4 час.
bianka Белая
Кто- то пытается " оправдать" мерзавку тем, что она была пьяной. Так известно: что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Лишить гражданства- это было бы самое правильное, но, увы, по закону нельзя. Должна быть наказана по закону самым строгим образом. А не штрафиком.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии