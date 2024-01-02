Блогерша ради хайпа спалила свой паспорт и назвала "РФ - Рашкой". Проснулась утром и сказала ей просто фото не нравилось. Что ее ждет?

Л Людмила Молодая пьянчуга решила покрасоваться, вижу только один выход из положения, лишить российского гражданства...сколько людей ждут этого заветного документа, что бы жить в нашей стране,думаю многие поменяются с ней местом жительство и пропиской в Москве.

вц валентина цой раньше таких высылали из Москвы на какой-то км. Вот и эту выслать на несколько лет из Москвы, в глушь. Что-то совсем распустились. Раньше трудом прославлялись, а сейчас голым задом и вот такими поступками как это дура.