Китай отправил на Луну секретную миссию и теперь пытается ее спасти

13 марта Китай запустил в космос пару спутников лунной экспериментальной связи. Однако в Европейском космическом агентстве пришли к выводу, что к Луне была отправлена секретная миссия, потерпевшая неудачу.
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