Она на 36 лет младше, терпела алкоголизм и тяжелый характер ради квартиры: тяжелая судьба Михаила Кононова

Многие советские актеры, блиставшие в 1960 — 1980-е годы на сцене и в кино, в лихие 1990-е оказались невостребованными в профессии и в дальнейшем доживали свой век в нищете, совершенно потерянные и всеми забытые.
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