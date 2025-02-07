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Царьград

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Пермские власти решили продать накренившийся долгострой

Пермские власти решили продать накренившийся долгострой

Дом планировалось ввести в эксплуатацию ещё в 2014 году.В Мотовилихинском районе Перми собираются выставить на продажу недостроенное 16-этажное здание, расположенное на улице Ким, 14.

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