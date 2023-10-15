Мэттью Вон планирует заняться перезагрузкой “Пипца” в следующем году Мэтть...

Мэттью Вон планирует заняться перезагрузкой “Пипца” в следующем годуМэттью Вон, известный как режиссер таких фильмов, как “Пипец”, “Kingsman” и “Люди Икс: Первый класс”, сообщил на Нью-Йоркском фестивале Comic Con, что собирается снять третий фильм “Kingsman”, а также перезапустить “Пипец”: читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.