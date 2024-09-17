«Мила уже забывает маму»: Солнечная рассказала, как дочь Заворотнюк проживает смерть матери

Драма семьи Анастасии Заворотнюк не дает покоя многим людям. Поклонники актрисы с замиранием сердца следили за новостями, в надежде на то, что когда-нибудь они прочитают о том, что она победила свою страшную болезнь.
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