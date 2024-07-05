Почему вы мерзнете в жару: 3 возможные причины

Постоянное чувство озноба может быть признаком серьезной болезни. В вечном споре любителей открытых окон и приверженцев запертых форточек вы всегда на стороне вторых? Даже в очень теплую погоду набрасываете кофту и в самые теплые ночи спите под одеялом? Это может быть не только странной особенностью: нарушение терморегуляции иногда вызывают вполне медицинские причины.