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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Корнеев: «Динамо» вообще не готово выигрывать титулы. Многим все равно, похоже. Не получилось – ну не получилось»

В воскресенье бело-голубые проиграли «Уралу» (1:2) в матче 24‑го тура. Поражение стало для московского клуба третьим подряд.

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