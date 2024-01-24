Украинские спецслужбы вовлекают россиян в преступную деятельность через Telegram

Украинские спецслужбы вовлекают россиян в преступную деятельность через TelegramНа данный момент в Украине делается большая ставка на создание хаоса внутри России и совершение терактов на нашей территории.
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