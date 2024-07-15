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Пронедра

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Стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: достаточно зажать 2 кнопки для вечной службы

Стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: достаточно зажать 2 кнопки для вечной службы

Стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: достаточно зажать 2 кнопки для вечной службы Евгения КомароваВладельцы стиральных машин могут не знать о важной функции, способной продлить срок службы и сохранить чистоту оборудования.

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