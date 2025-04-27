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Иркутск Сегодня

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Более 100 человек очистили лес вдоль Байкальского тракта от мусора и валежника

25 апреля в Иркутской области прошла масштабная уборка леса вдоль Байкальского тракта. Более 100 сотрудников министерства и подведомственных учреждений приняли участие в очистке участка с 21 по 25 км тракта.

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