Более 100 человек очистили лес вдоль Байкальского тракта от мусора и валежника

25 апреля в Иркутской области прошла масштабная уборка леса вдоль Байкальского тракта. Более 100 сотрудников министерства и подведомственных учреждений приняли участие в очистке участка с 21 по 25 км тракта.
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