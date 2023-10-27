JP: с начала эскалации около 125 тысяч жителей Израиля были эвакуированы

Глава Национального управления по чрезвычайным ситуациям Израиля Йорама Ларедо в беседе с газетой Jerusalem Post сообщил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта с территории страны были эвакуированы около 125 тысяч жителей .
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