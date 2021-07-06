Медицинский кластер появится к 2024 году в Екатеринбурге

В медицинском кластере планируют разместить медицинский университет с комплексом учебных корпусов, общежития, детскую и взрослую больницы и поликлиники, технопарк, травматологическое отделение, инновационный онкоцентр, а также центр реабилитации.
В медицинском кластере планируют разместить медицинский университет с комплексом учебных корпусов, общежития, детскую и взрослую больницы и поликлиники, технопарк, травматологическое отделение, инновационный онкоцентр, а также центр реабилитации.
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