FT: предложением об ископаемых Зеленский заманил Трампа поддерживать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что предложение предоставить доступ США к природным ресурсам республики вызовет интерес у американского лидера Дональда Трампа и склонит его к поддержке Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии