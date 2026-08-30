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Шняги.Нет

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18 татуировок, после которых хочется извиниться перед кожей

18 татуировок, после которых хочется извиниться перед кожей

Распространено мнение, что в тату-салонах всегда рождаются шедевры. Реальность оказывается куда прозаичнее и местами пугающе нелепой.

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