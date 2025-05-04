"Украинский" беспредел в магазинах Донбасса и Запорожья. Жители потребовали: "Прекратите!". Путин возмутился

А Александр24 Свои маринованные огурцы и помидоры пока ещё в достатке. А тепличные зимой никогда не покупаем - пластмасса. Картошки, купленной осенью по 30 руб., также ещё навалом. Жить можно. Как говорится, готовьте сани летом.

Елена Сафронова Нашим российским торгашам надо дать по рукам. Они наживаются,как в России,так и староновых территориях. Когда власти наведут порядок?