"Украинский" беспредел в магазинах Донбасса и Запорожья. Жители потребовали: "Прекратите!". Путин возмутился

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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А
Александр24
Свои маринованные огурцы и помидоры пока ещё в достатке. А тепличные зимой никогда не покупаем - пластмасса. Картошки,  купленной осенью по 30 руб., также ещё навалом. Жить можно. Как говорится, готовьте сани летом.
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47 мин.
Елена Сафронова
Нашим российским торгашам надо дать по рукам. Они наживаются,как в России,так и староновых территориях. Когда власти наведут порядок?
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38 мин.
Roman Resser
Местные зарабатывают деньги на наших бойцах на СВО. Чем ближе к ЛБС, тем дороже. Вот они и задают условия.
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15 мин.
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