"Украинский" беспредел в магазинах Донбасса и Запорожья. Жители потребовали: "Прекратите!". Путин возмутился

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform В освобожденных исторических регионах нашей страны резко подорожала еда.
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