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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Ниже ценового потолка G7: Саудовская Аравия угрожает РФ нефтью по 50 долларов

Ниже ценового потолка G7: Саудовская Аравия угрожает РФ нефтью по 50 долларов

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предупредил министров стран ОПЕК+, что, если другие производители продолжат нарушать квоты на добычу, предусмотренные соглашением, цены на нефть в ближайшее время упадут до 50 долларов за баррель.

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