Ниже ценового потолка G7: Саудовская Аравия угрожает РФ нефтью по 50 долларов

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предупредил министров стран ОПЕК+, что, если другие производители продолжат нарушать квоты на добычу, предусмотренные соглашением, цены на нефть в ближайшее время упадут до 50 долларов за баррель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии